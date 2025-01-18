Еще один пункт приема помощи для нужд СВО открылся в Нурлате

В Нурлате открылся еще один пункт приема шефской помощи для участников спецоперации. Он находится в центральной части города — в помещении центрального рынка на улице Гиматдинова. Нурлатцы уже несут необходимые бойцам вещи. Участник войны в Афганистане Айрат Гареев пришел с двумя полными пакетами.

«Узнал, что здесь открылся пункт приема гуманитарки, и решил зайти. Ну, не с пустыми же руками идти», — сказал он.

Айрат Гареев передал пакеты с носками и стельками для обуви разных размеров активному участнику фонда «Всё для победы Нурлат» Рафаэлю Зиганшину.

Что необходимо на фронте, Рафаэль знает лично: он совершил несколько поездок к землякам на передовую и теперь готовится к следующей. Мешки с одеялами, засушенные сухари и многое другое, что принесли за эти несколько дней нурлатцы, уже готовы к отправке.

«Здесь вот „болгарка“, бензопила, кабель, это непосредственно то, что просили сами бойцы. В коробках окопные свечи, витаминные [чаи] и чаи от простуды, изготовленные жителями Старых Челнов, тут вот помощь из Альметьевска. Один парень, он живет и работает в Санкт-Петербурге, передал продуктовый набор и квадрокоптер. Говорит, что про наш пункт прочитал в соцсетях, — поделился Рафаэль Зиганшин. — Также жители села Ильтень-Бута Альметьевского района, с ними мы познакомились случайно, передали большой пакет с продуктовым набором, теплые вещи, свечи».

Фонд «Всё для победы» создан недавно, за это время его представители совершили более десяти поездок, в том числе в Курскую и Белгородскую области. Об открытии пункта сбора помощи задумывались давно.

«Нашей основной задачей является доставка гуманитарной помощи тем ребятам, которые, условно говоря, находятся по одному, по два в части, то есть те, кто никогда не получал гуманитарную помощь нурлатцев. Также мы не остаемся в стороне, если поступают заявки от ребят, стараемся их выполнить в полном объеме и доставить», — рассказал руководитель фонда Ришат Сафиуллин.

Мужчина рассказал, что еще летом активный член общества участников локальных конфликтов — боец СВО Роман Чахмахчев, приехав в отпуск, выдвинул идею открытия такого пункта. «Мы благодарны Роману Саввичу за то, что он на безвозмездной основе выделил нам помещение», — поблагодарил Сафиуллин.

Помещение оформлено в патриотическом стиле. Планируется, что пункт будет работать с 9.00 до 19.00 ежедневно.

Любой желающий сможет подойти и передать вещи для бойцов. На днях Айрат Гареев вновь придет сюда — будет готова новая партия носилок.

«До этого делал носилки на колесах, сейчас просят другие, — сказал он. — Девочкам Центра активного долголетия передали хороший материал, брезент. Переносные носилки будут с пластмассовыми ручками, для удобства».

В новой точке сбора помощи осуществляется прием не только именных посылок, но и продуктов питания, медикаментов и всего необходимого для фронта. Как говорит Рафаэль Зиганшин, пока есть люди, неравнодушные к судьбе бойцов, к тому, что «происходит в нашей стране, можно быть уверенным, что победа будет за нами».

Пункт приема помощи располагается на территории центрального рынка по адресу: Нурлат, ул. Гиматдинова, д. 52. Узнать информацию можно по телефонам: 8-927-247-48-18, 8-937-293-19-36.

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