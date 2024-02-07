Еще один из корпусов технопарка «Синергия» в «Алабуге» получил заключение о соответствии

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

Еще один из корпусов индустриально-технологического парка «Синергия» в «Алабуге» получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.

«7 февраля 2023 года инспекция <...> выдала заключение <...> объекту «„Индустриально-технологический парк „Синергия“. Корпус № 8. 7 этап“», — сказано в сообщении.

В рамках этапа было построено одноэтажный производственно-складской корпус общей площадью 37998 кв. метров.

«Синергия» – это многофункциональный комплекс, который реализовывается в рамках развития кадровой инфраструктуры «Алабуги» и крупнейшего образовательного центра «Алабуга Политех» по подготовке квалифицированных рабочих кадров целевой мощностью 10 тыс. человек в год.

15 сентября Кабмин Татарстана подписал постановление о выделении еще 741 млн на строительство технопарка. До этого субсидия ОЭЗ «Алабуга» увеличивалась дважды: 4 августа и 11 сентября. Завершение строительства корпусов №5, 6 и 7 было намечено на текущий, 2023 год.