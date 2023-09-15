Кабмин Татарстана направит еще 741 млн на строительство технопарка «Синергия» в «Алабуге»

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Правительство Татарстана в очередной раз увеличило субсидию из республиканского бюджета особой экономической зоны «Алабуга» на строительство индустриального технологического парка «Синергия». Ее размер стал больше на 741,1 млн рублей, достигнув 3,23 млрд.

Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. «<…> в пункте 1 цифры „2 488 826 065,68“ заменить цифрами „3 230 000 000,00“», — сказано в документе.

Все дополнительные средства будут направлены на возведение корпуса №13 «Композиты» технопарка «Синергия». Всего на строительство этого объекта будет направлено почти 2 млрд 77,5 млн рублей.

При этом затраты на возведение 5-го, 6-го и 7-го корпусов технопарка «Синергия» останутся неизменными — 1 млрд 152 млн рублей.

До этого субсидия ОЭЗ «Алабуга» увеличивалась дважды: 4 августа и 11 сентября. Ранее завершение строительства корпусов №5, 6 и 7 было намечено на текущий, 2023 год.