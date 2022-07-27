Строительство новых корпусов технопарка «Синергия» в Елабуге завершится 30 августа

Строительство корпусов №5, 6, 7 индустриально-технологического парка «Синергия» в Елабуге находится в высокой степени готовности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Елабужского района Рустем Нуриев, назвав стройку «эпичной» для города.

«На финальной стадии строительство еще одного эпичного здания, которое украсит въезд в город. МФК „Синергия“», — написал он.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района, общая площадь объекта — 61 207, 57 квадратных метров, площадь земельного участка — более 21 тыс. квадратных метров. Завершение строительства запланировано на 30 августа.

У здания будет разная этажность — от двух до 19. Корпус №5 представлен с первого по третий этаж, корпус №6 — с 4-го по 10-й этаж, корпус №7 будет восьмиэтажным. Застройщиком выступает ОЭЗ «Алабуга», подрядчиком — «Алабуга Девелопмент».

На стройку были привлечены 200 студентов из шести регионов России, в том числе из Татарстана. По информации пресс-службы Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, студенты участвуют в строительстве индустриально-технологического парка в качестве электромонтеров, монтажников и на осуществлении отделочных работ.

В качестве подготовки к процессу трудоустройства большинство из них прошли профессиональное обучение по строительным специальностям. Проживание, питание и компенсация транспортных расходов для участников проекта обеспечил работодатель.

Индустриальный парк «Синергия» представляет собой комплекс готовых помещений, четыре корпуса уже введены в эксплуатацию. Площадь здания, которое было построено в 2020 году, составит 76 170 квадратных метров. В корпусах располагаются производственные площадки.