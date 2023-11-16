Один из корпусов технопарка «Синергия» в «Алабуге» получил заключение о соответствии

Фото: пресс-служба инспекции Госстройнадзора Татарстана

Корпус №4.2 индустриально-технологического парка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга» получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.

«Инспекция <...> выдала заключение о соответствии требованиям проектной документации объекту „Индустриально-технологический парк „Синергия“. Корпус № 4.2. 7, 9, 10 этапы строительства“, расположенному в Елабуге. В рамках данных этапов, согласно проекту, выполнено строительство одноэтажного производственно-складского корпуса общей площадью 54791,30 кв. метров», — сказано в сообщении.

В этом году также планируется провести итоговую проверку объекта «Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус № 22. Грабин». На 6-м этапе строительства будет инспектироваться трехэтажное административное здание.

«Синергия» – это многофункциональный комплекс, который реализовывается в рамках развития кадровой инфраструктуры «Алабуги» и крупнейшего образовательного центра «Алабуга Политех» по подготовке квалифицированных рабочих кадров целевой мощностью 10 тыс. человек в год.

15 сентября Кабмин Татарстана подписал постановление о выделении еще 741 млн на строительство технопарка. До этого субсидия ОЭЗ «Алабуга» увеличивалась дважды: 4 августа и 11 сентября. Завершение строительства корпусов №5, 6 и 7 было намечено на текущий, 2023 год.