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Кабмин Татарстана направил еще 585 млн на строительство технопарка «Синергия» в «Алабуге»
Правительство Татарстана вновь увеличило размер субсидии для ОЭЗ «Алабуга» на 2023 год. Ее размер вырос еще почти на 585 млн рублей — почти до 2,5 млрд, следует из постановления, подписанного Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
«В пункте 1 цифры 1 903 900 488,55 заменить цифрами 2 488 826 065,68», — отмечается в документе.
Таким образом, размер субсидии на строительство 5-го, 6-го и 7-го корпусов индустриального технологического парка «Синергия» составит 1,152 млрд рублей, а еще 1,336 млрд пойдут на возведение корпуса 13, композиты.
Напомним, что чуть больше месяца назад — 4 августа — сумма субсидии была повышена с 1,152 млрд до 1,903 млрд рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что строительство трех новых корпусов «Синергии» завершится в 2023 году.
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