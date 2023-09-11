Кабмин Татарстана направил еще 585 млн на строительство технопарка «Синергия» в «Алабуге»

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Правительство Татарстана вновь увеличило размер субсидии для ОЭЗ «Алабуга» на 2023 год. Ее размер вырос еще почти на 585 млн рублей — почти до 2,5 млрд, следует из постановления, подписанного Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

«В пункте 1 цифры 1 903 900 488,55 заменить цифрами 2 488 826 065,68», — отмечается в документе.

Таким образом, размер субсидии на строительство 5-го, 6-го и 7-го корпусов индустриального технологического парка «Синергия» составит 1,152 млрд рублей, а еще 1,336 млрд пойдут на возведение корпуса 13, композиты.

Напомним, что чуть больше месяца назад — 4 августа — сумма субсидии была повышена с 1,152 млрд до 1,903 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что строительство трех новых корпусов «Синергии» завершится в 2023 году.