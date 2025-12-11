Ерлан Искаков рассказал о культурных мероприятиях Казахстана в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня проходит Международный семинар «Казахстан и Татарстан: гуманитарные и культурные связи в прошлом и настоящем», организованный Институтом татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ совместно с Генеральным консульством Республики Казахстан в городе Казань. Генконсул Ерлан Искаков рассказал журналистам, какие культурные мероприятия проводились двумя республиками.

«В условиях современной геополитики, мы уделяем внимание гуманитарной связи между регионами и основной акцент – укрепление культурного и интеллектуального потенциала», – говорил Искаков на пресс-конференции в «Татар-информе».

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В 2014 году при Евразийском национальном университете им. Льва Гумилева (Астана) в целях поддержки и развития татарского языка был открыт научный-образовательный центр Института Каюма Насыри, а в прошлом году в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ открыли Центр казахского языка и культуры им. Абая Кунанбаева. Также в прошлом году был открыт бюст Абая на улице Назарбаева.

«Это уникальный случай – в Казани есть триплекс: улица, бюст и центр Абая», – отметил генконсул.

На сегодняшний день в Татарстане обучается 1344 казахских студента, а Казахстан входит в первую пятерку зарубежных стран по количеству студентов в ПФО.

Два года назад генеральное консульство Казахстана в Казани представили сборник произведений Мухтара Ауэзова, в который вошли переводы повестей «Выстрел на перевале», «Лихая година» и рассказ «Серый лютый» на татарский язык. В какой-то части, отметил Искаков, эти произведения отражают историю Урала и Поволжья. А в прошлом году вышли переводы на татарский язык сборников казахских народных сказок и поэзии.

Практически ежегодно проводятся дни казахского кино при поддержке «Татаркино», а «вишенкой» Искаков назвал премьеру оперы «Хан Султан. Алтын Орда» Казахского национального театра оперы и балета имени Абая в Казани.

«По итогам сегодняшнего семинара мы презентуем праздничный набор (речь о книге – прим. «Т-и»), в котором мы изложили все аспекты нашего сотрудничества. Думаю, это будет полезно общественности, которая интересуется сотрудничеством двух республик», – сказал корреспонденту «Татар-информа» Искаков.