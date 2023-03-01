«Легендарная классика»: в Казани презентовали книгу Мухтара Ауэзова на татарском языке

В Национальной библиотеке Татарстана сегодня представили книгу произведений казахского классика Мухтара Ауэзова на татарском языке. В издание вошли переводы трех произведений драматурга – повести «Выстрел на перевале», «Лихая година» и рассказ «Серый лютый». Презентация издания состоялась в честь 125-летия выдающегося писателя, мероприятие прошло при поддержке Генерального консульства Казахстана в Казани, Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Института филологии Казанского (Приволжского) университета.

«Мухтар Ауэзов посвятил всю жизнь служению своему народу в трудные годы становления профессионального искусства и литературы XX века, он способствовал развитию демократической литературы и прогрессивной мысли. Писатель также тесно сотрудничал с известными деятелями литературы Татарстана. Читателям республики хорошо знаком роман-эпопея “Путь Абая”, также, как нашим читателям знакомы герои произведений Габдуллы Тукая», – поделился Генеральный консул Республики Казахстан Ерлан Искаков.

В продолжение приветственной речи генконсул отметил, что презентация проходит в целях сохранения исторического наследия и развития культурно-гуманитарных, историко-культурных отношений между странами и является свидетельством вековой дружбы народов.

«Классика литературы – это то, что не боится времени. Силой своего творчества Мухтар Ауэзов сумел достичь этого. Он написал множество фундаментальных произведений, но для издания книги-перевода мы выбрали три шедевра из его литературной коллекции. К слову, переводить классику на другие языки очень трудно, но переводчица объективно и соразмерно великому перу драматурга перевела произведения на татарский язык», – рассказал сын писателя Мурат Ауэзов.

Он подчеркнул, что Мухтар Ауэзов внес неоценимый вклад в развитие многонациональной советской литературы. Творчество писателя – доказательство необъятных возможностей метода социалистического реализма. Творец известен и тем, что является создателем первого казахского романа-эпопеи «Путь Абая», который имеет важное место в мировой славе Ауэзова.

Сын писателя также отметил, что заслуга мастера слова заключается в том, что в казахской литературе, не имевшей в прошлом прозы, драматургии и критики, Мухтар Ауэзов своим творчеством способствовал формированию и развитию жанровых форм, а также традиций самобытной казахской стилевой школы.

«Я бы хотел, чтобы традиция взаимодействия духовных культур двух народов Казахстана и Татарстана вновь обрела ту плодотворную силу, как было в начале XX века. Тогда казахская и татарская интеллигенции, влияя друг на друга, создавали новые подходы, а также взаимно обогащали в интеллектуальном ключе. Татароказахские связи – это очень глубокие связи», – заявил сын творца Мурат Ауэзов.

По словам организаторов, пока тираж книги составляет порядка ста экземпляров. В ближайшее время издания поступят в музейные, архивные и выставочные фонды Казани. «Также мы будем распространять и в другие регионы Татарстана, чтобы многие читатели смогли углубиться в историю Казахстана», – добавил Ерлан Искаков.