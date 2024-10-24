Министры культуры Татарстана и Казахстана открыли памятник Абаю Кунанбаеву

Сегодня в Казани на пересечении улиц Назарбаева и Качалова официально открыли бюст классику казахской поэзии Абаю Кунанбаеву.

«Сегодня особый день в духовно-культурной жизни наших стран. Мир Абая — не просто духовное богатство тюркских народов. Это достояние всемирного наследия. Поэтому мы безмерно благодарны руководству России и братскому народу Татарстана за дань высокого уважения великому сыну казахского народа», — сказала на церемонии открытия памятника министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

Абай Кунанбаев — выдающийся поэт казахского народа. В Казахстане его почитают также, как Габдуллу Тукая в Татарстане. Татарскому читателю произведения Кунанбаева были известны еще в дореволюционное время. Поэт учился в татарском медресе Ахмета-Ризы города Семей (тогда Семипалатинск).

«Памятники мыслителю установлены во многих странах мира. Всего лишь за последние полгода его личность была увековечена монументами и бюстами в городах Душанбе и Ашхабад. Уже много лет образ Абая украшает Чистопрудный бульвар в центре Москвы», — добавила Балаева.

В сквере, который теперь украшает бюст Абаю, также стоит еще один подарок Казахстана — «Тайказан». «Тематический сквер получается», — заметил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Бюст установлен по инициативе казахской стороны. Памятник был передан Казани Акиматом города Семей. О планах открыть памятник было известно еще месяц назад. Его должны были открыть ко дням культуры Абайской области республики Казахстан, которые начнутся в Казани 6 ноября.

По словам министра культуры и информации Казахстана, Акимат Абайской области покажет все направления искусства: танцевальные, песенные и театральные. Также в программе могут прозвучать песни на стихи Кунанбаева.

«Наша земля всегда была территорией, где господствовало взаимное уважение культур. Сегодня в мире происходит глобализация — стираются границы, национальная идентичность. БРИКС сегодня строит новую идентичность, которая строится на уважении культурного кода каждого народа, каждой страны-участницы», — заключила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Видео: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»