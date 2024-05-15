В Казанском университете открылся Центр казахского языка и культуры им. Абая

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Прошло торжественное открытие Центра казахского языка и культуры имени Абая в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. На открытии присутствовал генконсул Казахстана в Казани и руководство КФУ.

Центр будет расположен в кабинете на первом этаже учебного здания, а в его распоряжении будут все аудитории института. Организацией учебной и просветительской деятельности будут заниматься сотрудники Евразийского и Казанского университетов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Доброго пути и успехов пожелал Президент Казанского университета Рияз Минзарипов.

«Трудно переоценить вклад ученых, мыслителей и писателей в развитие нашего сотрудничества. Таким был великий поэт и общественный деятель Абай Кунанбаев, который оказал огромное влияние на формирование казахской литературы и распространение русской и европейской культуры в Казахстане», — добавил Минзарипов.

Научно-образовательный центр Института им. Каюма Насыри КФУ в 2014 году был открыт в столице Республики Казахстан городе Астана. Созданный на базе Евразийского национального университета им. Л. Гумилева центр служит поддержкой в популяризации и развитии татарского языка в Казахстане. По словам проректора по академическим вопросам Евразийского университета Ардака Бейсенбаева, там ежегодно проходит обучение более сотни татар.

Также к концу 2024 года планируют установить памятник казахскому поэту, но точных дат и места пока нет.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы хотим в ближайший год установить бюст Абая Кунанбаева в центре Казани. Это уже дело мэрии города, но я надеюсь, мы найдем достойное место для основоположника казахской письменности», — рассказал «Татар-информу» генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

В Казахстане, городе Уральск, в 2001 году был установлен памятник Габдулле Тукаю, а в 2022 — бюст Мусы Джалиля в городе Кокшетау. О планах установить бюст Абаю Кунанбаеву и «взаимном обмене личностями» упоминал профессор института мира (ЮНЕСКО) Альберт Бурханов на 300-летии туркменского поэта Махтумкули Фраги.