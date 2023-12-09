Эрдоган заявил о невозможности справедливого мира на Ближнем Востоке с участием США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: kremlin.ru

Справедливый мир на Ближнем Востоке с участием Соединенных Штатов невозможен. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя американское вето проект резолюции ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа, передает телеканал CNN Türk.

«<…> только Соединенные Штаты проголосовали против прекращения огня. <…> Мы говорим, что справедливый мир возможен, но не с Америкой. США встали на сторону Израиля. О США, как ты объяснишь это?» — заметил турецкий лидер.

В этом контексте Эрдоган выступил за реформы Совета Безопасности ООН, выразив уверенность, что «мир больше, чем пять» стран — постоянных членов СБ. «У нас не осталось надежды на Совет Безопасности <…>», — подчеркнул он, назвав турок «врагами угнетателей» и «защитниками угнетенных, кем бы они ни были».

За резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Великобритания воздержалась, а США заблокировали документ, и он не был принят.

«Мы не можем понять, почему авторы резолюции отказались включить формулировку, осуждающую ужасающую атаку [радикальной палестинской группировки] ХАМАС на Израиль 7 октября», — пояснил заместитель представителя США в ООН Роберт Вуд (цитата по РИА Новости).

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля из сектора Газа, начали убивать мирных жителей и захватывать их в заложники. Погибли около 1200 человек, среди которых были и россияне. Еще более 240 человек оказались взяты в заложники.

В ответ Израиль объявил о начале войны, получившей название «Железные мечи». После бомбардировок началась наземная операция. Позднее, 22 ноября, стороны договорились о гуманитарной паузе и обмене израильских заложников на палестинских заключенных. Боевые действия возобновились 1 декабря. По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, в секторе погибли около 17,7 тыс. человек.