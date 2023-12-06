Нетаньяху заявил об окружении дома лидера ХАМАС в Газе Синвара

Израильские военные окружили дом лидера политического крыла радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара в городе Хан-Юнисе. Об этом заявил Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post.

«Вчера я сказал, что наши силы могут добраться до любого места в секторе Газа. Сейчас они окружают дом Синвара. Так что его дом больше не его крепость, он может сбежать, но его поимка — дело времени», — подчеркнул политик.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари назвал Яхью Синвара «покойником». Именно Синвар и лидер боевого крыла ХАМАС — «Бригад Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф считаются главными организаторами нападения на Израиль 7 октября.

Яхья Синвар, известный также как Абу Ибрагим, родился в Хан-Юнисе в 1962 году. Окончил Исламский университет Газы со степенью бакалавра по арабскому языку. Впервые был арестован в 1982-м. Вступив в ХАМАС, создал организацию внутренней безопасности «Аль-Мажд», которая убивала подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.

Более двадцати лет Синвар провел в тюрьме за убийство двух израильских солдат, но был отпущен на свободу в 2011-м, когда в обмен на одного заложника, солдата Гилада Шалита, из тюрем выпустили более тысячи палестинских заключенных.

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля из сектора Газа, начали убивать мирных жителей и захватывать их в заложники. Погибли около 1200 человек, среди которых были и россияне. Еще более 240 человек оказались взяты в заложники.



В ответ Израиль объявил о начале войны. После бомбардировок началась наземная операция. Позднее, 22 ноября, стороны договорились о гуманитарной паузе и обмене израильских заложников на палестинских заключенных. Боевые действия возобновились 1 декабря. По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, в секторе погибли свыше 16,2 тыс. человек.