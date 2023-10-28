Эрдоган обратился к Западу из-за ситуации в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к странам Запада на «Великом палестинском митинге», состоявшемся в стамбульском аэропорту Ататюрк из-за ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

«Эй, Запад, я спрашиваю вас, вы хотите снова разжечь войну между полумесяцем и крестом? Если вы предпринимаете такие усилия, тогда знайте: этот народ не умер. Этот народ жив стойко стоит. Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем теми же на Ближнем Востоке (речь идет о поддержке Турцией Азербайджана и одной из сторон в ливийской гражданской войне — прим. Т-и)», — заявил Эрдоган.

Относительно Израиля турецкий лидер сказал, что он представляет собой лишь «пешку, которую однажды пожертвуют, когда придет время». По его мнению, эскалацией занимается Запад, который «любит использовать инструменты, не пачкая собственных рук».

При этом Президент Турции напомнил, что территория сектора Газа принадлежала когда-то Османской империи. Он выразил уверенность, что это делает недостаточным простое осуждение происходящего в Газе для турецких граждан.

Кроме того, Эрдоган обвинил Израиль в совершении «военных преступлений», пообещал объявить всю эту страну «военным преступником» и призвал израильские власти прекратить удары по сектору Газа.

Отдельно он обрушился на некоторых турецких политиков, не называя их имен, и поблагодарил пришедших на митинг жителей Стамбула. По его оценке, мероприятие собрало почти 1,5 млн человек.