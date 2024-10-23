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Путин в разговоре с Эрдоганом отметил концентрацию турецких инвестиций в Татарстане
В Республике Татарстан наблюдается наибольшая концентрация турецких инвестиций изо всех российских регионов. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях проходящего в Казани саммита БРИКС.
«Турецкий бизнес весомо представлен у нас в машиностроении, металлургии, деревообработке, причем наибольшая концентрация ваших инвестиций, ваших инвестпроектов сосредоточена как раз здесь, в Татарстане, где мы сегодня и находимся», — заметил Президент РФ.
«<...> российские компании осуществляют крупные проекты в таких отраслях турецкой экономики, как металлургия и автомобилестроение», — отметил вместе с тем Путин.
По информации турецкого телеканала TRT, встреча двух президентов в Казани продлилась около 55 минут. В составе российской делегации участие в ней принял Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Турция является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Турецкие компании инвестировали в республику около 2 млрд долларов. Ими построено несколько современных заводов и гостиниц.
В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Турцией показал рост в 2,5 раза и достиг 2,9 млрд долларов.
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