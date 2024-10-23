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Политика 23 октября 2024 18:44

Минниханов принимает участие во встрече Путина и Эрдогана

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Минниханов принимает участие во встрече Путина и Эрдогана
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в составе российской делегации принимает участие во встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях проходящего в Казани саммита БРИКС. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Турция является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Турецкие компании инвестировали в республику около 2 млрд долларов. Ими построено несколько современных заводов и гостиниц.

В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Турцией показал рост в 2,5 раза и достиг 2,9 млрд долларов.

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#саммит БРИКС #Владимир Путин #Тайип Реджеп Эрдоган #Рустам Минниханов
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