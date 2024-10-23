Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов принимает участие во встрече Путина и Эрдогана
Раис Татарстана Рустам Минниханов в составе российской делегации принимает участие во встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях проходящего в Казани саммита БРИКС. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Турция является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Турецкие компании инвестировали в республику около 2 млрд долларов. Ими построено несколько современных заводов и гостиниц.
В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Турцией показал рост в 2,5 раза и достиг 2,9 млрд долларов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»