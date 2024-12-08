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Reuters: Башар Асад покинул Сирию
Президент Сирии Башар Асад покинул территорию страны в связи с крупным наступлением боевиков на правительственные силы. Об этом, ссылаясь на источники в сирийской армии, сообщает Reuters.
В издании отмечается, что борт с сирийским Президентом вылетел в неизвестном направлении.
Ранее в СМИ сообщалось, что Дамаск (столица Сирии) перешел в руки территористических формирований.
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали на фоне событий выступил с видеообращением в соцсетях, в котором заявил о готовности «протянуть руку» противнику, чтобы передать власть в стране мирным путем.
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