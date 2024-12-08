Reuters: Башар Асад покинул Сирию

Президент Сирии Башар Асад покинул территорию страны в связи с крупным наступлением боевиков на правительственные силы. Об этом, ссылаясь на источники в сирийской армии, сообщает Reuters.

В издании отмечается, что борт с сирийским Президентом вылетел в неизвестном направлении.

Ранее в СМИ сообщалось, что Дамаск (столица Сирии) перешел в руки территористических формирований.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали на фоне событий выступил с видеообращением в соцсетях, в котором заявил о готовности «протянуть руку» противнику, чтобы передать власть в стране мирным путем.