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Политика 8 декабря 2024 07:28

Reuters: Башар Асад покинул Сирию

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Президент Сирии Башар Асад покинул территорию страны в связи с крупным наступлением боевиков на правительственные силы. Об этом, ссылаясь на источники в сирийской армии, сообщает Reuters.

В издании отмечается, что борт с сирийским Президентом вылетел в неизвестном направлении.

Ранее в СМИ сообщалось, что Дамаск (столица Сирии) перешел в руки территористических формирований.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали на фоне событий выступил с видеообращением в соцсетях, в котором заявил о готовности «протянуть руку» противнику, чтобы передать власть в стране мирным путем.

#Сирия
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