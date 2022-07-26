Эрдоган рассказал о желании Путина сотрудничать с производителем «Байрактаров»

Президент РФ Владимир Путин высказал желание наладить сотрудничество с производителем боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 — компанией Baykar Makina. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал CNN Turk.

«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar», — сказал турецкий лидер на заседании Центрального исполнительного комитета правящей Партии справедливости и развития.

Кроме того, по словам Эрдогана, ОАЭ выразили желание построить завод по производству турецких дронов на своей территории.

Ударные беспилотники Bayraktar TB2 состоят на вооружении не только Турции, но и многих других стран: Азербайджана, Катара, Кыргызстана, Ливии (вооруженных формирований Правительства национального согласия), Марокко, Нигера, Пакистана, Туркменистана, Украины и Эфиопии.

Помимо этого дрона, Baykar Makina производит беспилотники Bayraktar Akıncı и Bayraktar Mini UAV, а также разрабатывает беспилотник Bayraktar Kizilelma.

Ранее бывший тогда вице-премьером РФ и курировавший оборонно-промышленный комплекс Юрий Борисов признал «опоздание» с внедрением беспилотников в российскую армию. Летом 2021 года разрабатывающийся в Казани тяжелый ударный беспилотник «Альтиус» впервые применил оружие во время испытаний, о чем сообщал «Татар-информ».

Позднее советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Иран будто бы собирается передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, включая ударные БПЛА.