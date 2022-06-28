Турция бесплатно передаст Украине три беспилотника Bayraktar

Турецкая компания Baykar Makina собирается безвозмездно передать на Украину три ударно-разведывательных беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2. Об этом сообщает РИА Новости

«Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт», — сообщила компания в Twitter’е, отметив, что бизнесмены и обычные люди ранее собрали необходимые для покупки беспилотников денежные средства.

Ранее глава Управления оборонной промышленности администрации турецкого президента Исмаил Демир заявил, что власти Турции с большой осторожностью подходят к поставкам оружия Украине. В ответ на вопрос о поставках он заметил, что «кое-что происходит». Дальнейшие поставки дронов Bayraktar TB-2 украинская и турецкая стороны не комментируют.

После начала объявленной Президентом России Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине многие страны НАТО и Евросоюза начали ужесточать санкции против РФ и оказывать военную и гуманитарную поддержку украинской стороне.