Советник Президента США Салливан: Иран планирует передать России БПЛА

Иран собирается передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил помощник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает агентство The Associated Press.

«Наша информация указывает, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники, способные нести оружие, в ускоренные сроки», — отметил Салливан.

Согласно американским сведениям, российская сторона обратилась к иранским властям с просьбой передать ударные беспилотники для использования в специальной военной операции на Украине. При этом, по словам Салливана, Иран готов не только передать дроны, но и обучить российские войска их использованию уже в июле.

Иран производит БПЛА различных типов. Для нанесения ударов могут использоваться, в частности, такие дроны, как Ababil, Karrar, Mohajer-6 и Shahed-129.

Ранее курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер РФ Юрий Борисов признал «опоздание» с внедрением беспилотников в российскую армию. Летом 2021 года разрабатывающийся в Казани тяжелый ударный беспилотник «Альтиус» впервые применил оружие во время испытаний, о чем сообщал «Татар-информ».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и стали ужесточать санкции против РФ.