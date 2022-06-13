Вице-премьер Борисов признал «опоздание» с внедрением беспилотников в российскую армию

Вооруженные силы России «с опозданием занялись» внедрением беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью РБК.

«Думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств. Это объективно. Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому», — заметил Борисов в ответ на вопрос о выводах, сделанных спустя почти четыре месяца с начала специальной военной операции на Украине.

Вместе с тем, по словам вице-премьера, Россия динамично развивает использование дронов. «Имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические», — заверил он.

Кроме того, Юрий Борисов пообещал, что серийное производство дронов будут наращивать, но «всё не делается в одночасье». При этом, по его мнению, российские БПЛА по своим характеристикам не уступают турецким, включая «широко разрекламированные» «Байрактары», которые использует в том числе и украинская армия.

Летом прошлого, 2021, года разрабатывающийся в Казани тяжелый ударный беспилотник «Альтиус» впервые применил оружие во время испытаний, о чем сообщал «Татар-информ».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции ссылаться только на российские официальные источники.