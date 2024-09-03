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Путин пригласил президента Монголии в Казань на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин пригласил президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха на саммит БРИКС. Напомним, данное мероприятие проведут в Казани с 22 по 24 октября 2024-го.
«Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС», - цитирует российского лидера РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что мероприятие такого уровня станет первым после расширения организации БРИКС. Путин также выразил надежду на то, что монгольский лидер поучаствует в формате БРИКС+.
«Ждем вас», - сказал Президент России, когда начались переговоры с лидером Монголии.
Помимо приглашения на саммит, Путин предложил Ухнагийн Хурэлсуху обсудить взаимодействие России и Монголии в экономике и других областях.
Напомним, Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября и пробудет в этой стране 2 дня. Планируется, что российский лидер возложит цветы к памятнику Маршалу СССР Георгию Жукову.
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