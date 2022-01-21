Песков: Планов телефонного разговора Путина с Эрдоганом пока нет

В рабочем графике Президента России Владимира Путина пока нет телефонных переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сегодня журналистам сообщил представитель московского Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В настоящий момент пока нет, пока телефонных разговоров в графике нет», — сказал Песков. Он также добавил, что такие планы «при необходимости» могут оперативно появится.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в свою страну, чтобы «уладить разногласия» между ними. Эрдоган также подчеркивал, что планирует поддерживать контакты с Президентом России для обеспечения мира и стабильности.

Вчера Дмитрий Песков сообщил, что никакой подготовки к двусторонней встрече президентов России и Украины, которую предложил провести их турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, сейчас не ведется.