Эрдоган готов приехать в Москву для урегулирования ситуации вокруг Украины

Возможная война между Россией и Украиной станет серьезным ударом по стабильности во всем регионе, и Турция выступает против подобной напряженности. Об этом заявил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство «Анадолу».

При этом Президент Турции подчеркнул, что его готова к посредническим усилиям и посильному вкладу в мирные российско-украинские отношения.

«Не исключаю телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным. Возможен также визит в Москву», — подчеркнул Эрдоган и добавил, что поездка на Украину уже стоит в его рабочем графике.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Эрдоган предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому «уладить разногласия» в Турции. По его мнению, встреча двух лидеров с глазу на глаз помогла бы развеять «атмосферу войны» между двумя государствами.

При этом в Кремле сообщили, что никакой подготовки к двусторонней встрече российского и украинского лидеров сейчас не ведется. Нет пока в планах Путина и телефонного разговора с Эрдоганом, уточнил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.