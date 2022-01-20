В Кремле оценили идею Эрдогана организовать встречу Путина и Зеленского

Никакой подготовки к двусторонней встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которую предложил провести их турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, сейчас не ведется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По этой встрече нет ничего», — констатировал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил также, что на данный момент имеет место «только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею Минского комплекса мер (Россия и Украина по-разному толкуют порядок выполнения Минских соглашений — прим. Т-и)».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Эрдоган предложил Путину и Зеленскому «уладить разногласия» в Турции. По его мнению, встреча двух лидеров с глазу на глаз помогла бы развеять «атмосферу войны» между двумя государствами.