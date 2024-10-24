Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эрдоган покинул Казань — его проводил Рустам Минниханов
Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, завершившего участие в саммите БРИКС. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Эрдоган прибыл в Казань накануне. В поездке его сопровождает супруга Эмине. В этот же день турецкий лидер принял участие в переговорах с Президентом России Владимиром Путиным.
Зарубежные СМИ называют Президента Турции самым неординарным из лидеров на саммите БРИКС и предполагают, что участие в мероприятии является попыткой сбалансировать свои отношения с «конкурирующими державами».
Фото: пресс-служба Раиса РТ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»