Эрдоган покинул Казань — его проводил Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, завершившего участие в саммите БРИКС. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Эрдоган прибыл в Казань накануне. В поездке его сопровождает супруга Эмине. В этот же день турецкий лидер принял участие в переговорах с Президентом России Владимиром Путиным.

Зарубежные СМИ называют Президента Турции самым неординарным из лидеров на саммите БРИКС и предполагают, что участие в мероприятии является попыткой сбалансировать свои отношения с «конкурирующими державами».

Фото: пресс-служба Раиса РТ