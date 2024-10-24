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Политика 24 октября 2024 13:26

Эрдоган покинул Казань — его проводил Рустам Минниханов

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Эрдоган покинул Казань — его проводил Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, завершившего участие в саммите БРИКС. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Эрдоган прибыл в Казань накануне. В поездке его сопровождает супруга Эмине. В этот же день турецкий лидер принял участие в переговорах с Президентом России Владимиром Путиным.

Зарубежные СМИ называют Президента Турции самым неординарным из лидеров на саммите БРИКС и предполагают, что участие в мероприятии является попыткой сбалансировать свои отношения с «конкурирующими державами».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#саммит БРИКС #Реджеп Эрдоган #Рустам Минниханов
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