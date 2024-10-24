NYT: Визит Эрдогана на саммит БРИКС — попытка сбалансировать отношения с державами

Визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казань и участие в мэроприятиях саммита БРИКС — это попытка сбалансировать отношения с «конкурирующими державами». Об этом сообщает The New York Times (NYT).

В издании отметили, что такое поведение характерно для многих стран. Со стороны Турции о поисках баланса в отношениях с державами говорит и то, что, являясь стратегическим партнером в НАТО, она не прекращает торговлю с Россией и не разделяет введенные против Москвы санкции. Более того, товарооборот двух стран продолжает показывать рост.

Таким образом, уверены в NYT, приезд Эрдогана подтвердил безрезультатность попыток Запада изолировать Россию.

Напомним, что Президент Турции прибыл в Казань накануне. Сегодня он присоединится к мероприятиям в формате аутрич/ БРИКС+.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.