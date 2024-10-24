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NYT: Эрдоган стал самым неординарным лидером на саммите БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказался самым неординарным из гостей саммита БРИКС, проходящего в Казани, потому что был единственным представителем страны — члена НАТО. Об этом пишет американская газета The New York Times.
«<…> один гость среди десятков присутствовавших лидеров был не похож на остальных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган <…> стал единственным лидером страны НАТО, принявшим участие во встречах, известных как саммит БРИКС», — замечает издание.
Эксперты в связи с этим напомнили о многолетнем лавирования возглавляемой Эрдоганом страны между Западом и Востоком. «<…> Турция остается стратегическим партнером в НАТО и продает мощное оружие Украине, но отказалась присоединиться к западным санкциям против Москвы и увеличила торговлю с Россией», — констатирует NYT.
Научный сотрудник Брукингского института Асли Айдинтасбас объяснила действия Эрдогана его уверенностью в том, что мировой порядок в понимании Соединенных Штатов находится в упадке, и желанием «выжить в многополярном мире», сотрудничая с разными лагерями.
По мнению исследовательницы, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган нуждаются друг в друге по разным причинам, хотя это и «сложные отношения».
«Турция и Россия одновременно друзья и соперники, и способ, которым они управляют этим балансом, заключается в личных отношениях Эрдогана с Путиным», — заключила аналитик.
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