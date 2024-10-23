Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить его страну уже в ближайшее время. Он сказал об этом в ходе переговоров с Президентом РФ на полях саммита БРИКС, проходящего в Казани.

«Хочу выразить вам, что желаю видеть вас с визитом в Турции в ближайшее время», — заявил турецкий лидер (цитата по РИА Новости).

Эрдоган также заверил, что усилия по нормализации межбанковских транзакций между Турцией и Россией продолжаются. Дело в том, что турецкие банки в последнее время часто блокируют связанные с компаниями из РФ и Беларуси переводы, опасаясь санкций со стороны США.

«Наши ведомства решают их (эти проблемы — прим. Т-и)», — пояснил Президент Турции.

Кроме того, Эрдоган поблагодарил Путина за соболезнования, выраженные в связи с терактом в Анкаре. Он уточнил, что в результате нападения погибли четыре человека.

Участие во встрече двух лидеров, организованной в рамках саммита БРИКС, принимает в том числе и Раис Татарстана Рустам Минниханов.