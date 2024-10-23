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В Казань на саммит БРИКС прибыл Президент Турции Эрдоган с женой
В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вместе с ним приехала в столицу РТ и супруга турецкого лидера – Эмине. В международном аэропорту Казань им. Тукая его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает руководитель его пресс-службы Лилия Галимова. У иностранного гостя в рамках мероприятия запланирована встреча с Президентом России Владимиром Путиным.
Главы государств на переговорах в Казани могут обсудить перспективы использования национальных валют в торговле, сообщают РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице. Отмечается, что лидеры придают теме приоритетное значение.
Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других государств.
видео: пресс-служба Раиса РТ
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