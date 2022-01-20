Эрдоган надеется организовать переговоры Путина и Зеленского с глазу на глаз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести встречу россиского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского с глазу на глаз. Это поможет развеять «атмосферу войны» между двумя государствами, заявил он на пресс-конференции.

«Атмосфера войны — это психологическое состояние расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу», — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Эрдоган подчеркнул, что планирует поддерживать контакты с Президентом России для обеспечения мира и стабильности. Также он заявил, что в феврале проведет встречу с украинским коллегой.