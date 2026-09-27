Эмиссар Ватикана отправится в Россию для переговоров по гуманитарным вопросам

Спецпосланник Папы Римского Льва XIV – глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи сегодня вылетит в Россию для обсуждения гуманитарных аспектов мирного урегулирования. Об этом сам эмиссар Ватикана рассказал ТАСС.

По словам священнослужителя, с 28 по 30 сентября он проведет ряд встреч с представителями российских властей. «Мне велено поддержать усилия сторон по решению проблем [вывезенных из зон боевых действий] детей, обмену пленными, а также решению гражданских проблем, возникших в результате конфликта», – пояснил кардинал.

Дзуппи уточнил, что всё это часть гуманитарной миссии, которую ему поручил сначала предыдущий Папа Римский Франциск, а затем подтвердил нынешний Папа Лев XIV. «Моя миссия подтверждена [понтификом], ее гуманитарное назначение», – подчеркнул он.

В частности, отметил кардинал, будет проверено, вернулись ли домой все гражданские лица, вывезенные из Курской области. «Мы рассматриваем все запросы как с украинской, так и с российской стороны <...>», – заверил он.

«Для нас это сотрудничество имеет важное значение, даже если удастся помочь всего лишь одному человеку. Это небольшой знак надежды на то, что можно минимизировать последствия или прекратить войну», – добавил Дзуппи.

Кардинал был назначен спецпосланником по Украине еще Папой Франциском. В июле этого года он побывал в этой стране. В России до теперешнего визита он бывал два раза, последняя поездка в Москву состоялась почти два года назад. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее анонсировал, что планирует встретиться с Дзуппи.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече 22 сентября в Нью-Йорке с украинским лидером Владимиром Зеленским высказал мнение, что еще до наступления зимы в процессе урегулирования конфликта на Украине может быть достигнут прогресс. Накануне, 26 сентября, он повторно сделал это предположение.

Агентство Reuters 23 сентября рассказало, что специальный представитель Президента России Кирилл Дмитриев вылетел в Соединенные Штаты для переговоров со спецпосланником Президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Сам Президент РФ Владимир Путин 25 сентября заявил, что власти России по вопросу возможного возобновления переговоров о завершении украинского конфликта будут исходить из национальных интересов.