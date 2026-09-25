Путин: РФ в вопросе возобновления переговоров будет исходить из своих интересов

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Власти России по вопросу возможного возобновления переговоров о завершении украинского конфликта будут исходить из национальных интересов. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после прошедшего в Санкт-Петербурге ХII Форума объединенных культур.

«Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы ещё подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ», – отметил российский лидер (слова главы государства приводит пресс-служба Кремля).

Кроме того, Путин обвинил руководство Украины в ряде эскалационных шагов в ходе конфликта и заявил, что оно должно «почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут».

Глава государства сделал акцент на том, что ранее Россия была готова к возобновлению переговоров после завершения выборов в Государственную Думу, но эскалационные шаги Киева изменили планы Москвы.

Президент РФ также назвал «целенаправленным раздуванием ситуации и провокацией» заявления представителей государств Запада о необходимости подготовки к войне с Россией из-за угрозы с ее стороны.

«Я хочу еще раз подчеркнуть: мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой», – заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС).