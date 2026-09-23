Reuters: Дмитриев вылетел в Нью-Йорк на переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Кирилл Дмитриев

Фото: kremlin.ru

Специальный представитель Президента России Кирилл Дмитриев вылетел в Соединенные Штаты для переговоров со спецпосланником Президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

По данным собеседникам агентства, встреча спецпредставителей состоится на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Разговор будет посвящен вопросам, затронутым в ходе визита Уиткоффа и Кушнера в Москву в начале сентября, включая и урегулирование конфликта на Украине.

Российская сторона пока ничего не сообщала о предстоящих переговорах.

Накануне Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским высказал мнение, что еще до наступления зимы в процессе урегулирования конфликта на Украине может быть достигнут прогресс. «Что-то серьезное случится до зимы», – сказал он тогда.

Сегодня (также на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке) состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Последний рассказал, что американская администрация направила Президенту России Владимиру Путину приглашение на саммит «Большой двадцатки», который состоится в декабре в окрестностях Майами (штат Флорида).