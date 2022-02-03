ЕМА продолжает анализ российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) после нескольких инспекционных поездок продолжает анализировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» и проверять информацию по препарату, сообщает РИА Новости.

«Мы, как вы знаете, провели ряд инспекций, нам необходимо объединить всю информацию, также нам нужны ответы по ряду вопросов, чтобы продолжать оценку препаратов», — сообщил представитель ЕМА на пресс-конференции в Амстердаме.

В Евросоюзе в настоящее время одобрены пять препаратов против коронавируса: Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Nuvaxovid компании Novavax.

Также агентство продолжает экспертизу китайской вакцины Sinovac. Помимо китайской и российской заключения от ЕМА ожидают французские вакцины Sanofi Pasteur и Valneva. Немецкая компания CureVac ранее отозвала документы на экспертизу своего препарата.

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» одобрена в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, что составляет более 50% населения планеты.

По результатам исследований за последние полгода, эффективность препарата составила 88%, следует из обновленной инструкции Минздрава к вакцине.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что «Спутник V» успешно обезвреживает новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2, который на сегодняшний день вызывает наибольшее беспокойство у мирового сообщества из-за высокой заразности.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом призвал россиян не полагаться на легкое течение болезни и прививаться.