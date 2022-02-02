Минздрав обновил инструкцию к вакцине «Спутник V»

Результаты полугодовалых наблюдений показывают, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев составила 88%. Это следует из новой редакции инструкции к вакцине, которая была размещена в госреестре лекарственных средств Минздрава России.

Согласно данным третьей фазы испытаний, эффективность препарата, созданного в центре им. Гамалеи, против симптомов Covid-19 составляет 91% для базового штамма, 70,5% — в условиях доминирования «дельты» через полгода после инъекций.

«Иммунизация достоверно снижает вероятность заболевания», — сказано в инструкции.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил Кабмину проверить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса. Правительство должно представить доклад до 15 марта.