Элвин Грей выступит на Дне города в Менделеевске

Татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, станет хедлайнером концерта на праздновании 55-летия Менделеевска. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации города.

«Планируется, что в этот день в 15.00 начнется торжественное мероприятие с ветеранами, в 18.00 — концерт звезд и выходцев из города Менделеевска. Элвин Грей выйдет на сцену в 20.00 и будет петь в течение часа. Завершится выступление праздничным салютом и дискотекой», — уточнила пресс-секретарь Менделеевска Анастасия Шишкина.

Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие более 5 тысяч гостей. В связи с этим, было принято решение перенести празднование со строящегося стадиона Менделеевска в Парк Дружбы. В этот же день Менделеевск станет первым из малых городов России, который проведет военно-патриотический забег «Гонка Героев».

В этом году Элвин Грей уже посещал Менделеевск в феврале этого года. Он спел свой хит «Твои черные глаза» с детьми из приюта «Камские зори», а также посетил школу для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Менделеевск Элвин приехал по приглашению прокурора района Ришата Шакирова, у которого в этот день был день рождения, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Сегодня певец выступил с заявлением, что перестанет писать песни на татарском и башкирском языках, а также извинился перед перед Салаватом и Фирдусом Тямаевым.