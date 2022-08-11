«Я ухожу»: Элвин Грей заявил, что перестанет писать песни на татарском и башкирском

Популярный певец, заслуженный артист Башкортостана и Татарстана Элвин Грей заявил о том, что перестанет создавать песни на татарском и башкирском языках. Об этом исполнитель сообщил в своем Instagram*.

«Решил я в этом году закончить с национальным проектом. Песни, которые я выпущу по приезде на башкирском и татарском языках, будут крайними в 2022 году. Крайними как итог моего 16-летнего творческого пути на просторах национальной эстрады», — сказал певец в публикации.

Он рассказал, что переезжает на постоянное жительство в Москву, где будет работать над новым проектом. По словам исполнителя, накопилось много материала на русском языке, которого хватит на целый альбом.

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