Элвин Грей извинился перед Салаватом и Фирдусом Тямаевым

Популярный артист татарской и башкирской эстрады Элвин Грей (Радик Юльякшин) сегодня объявил о завершении карьеры на национальной сцене, а также поделился своими планами.

В своем объявлении он коснулся многих тем. В частности певец отметил, что его решение может кому-то не понравиться и люди назовут это предательством.

«Знаю, что кому-то не понравится такое мое решение. Начнете писать мне в соцсетях о каком-то предательстве и т. д. Но кто-то, наоборот, будет просто безмерно рад, что такой „раздражитель“, как Элвин Грей наконец-то уберется с глаз долой и наконец-то на озере под названием „национальная эстрада“ воцарится тишь да гладь», — полагает артист.

В конце поста Грей поблагодарил башкирский и татарский народ, а также своих коллег по творческому цеху.

«Простите меня за то, что иногда заставлял Вас переживать из-за своих высказываний в прессе вообще и персоналий национальной эстрады в частности (Салават абый, Гузелия, Гузель, Фирдус, Радик Иванович, Марат абый). Не всегда мое поведение на сцене было безупречным (Янаул, прости)», — написал музыкальный исполнитель.