Певец Элвин Грей приехал в Менделеевск по приглашению прокурора

Певец Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей, спел свой хит «Твои черные глаза» с детьми из приюта «Камские зори», а также посетил школу для детей с ограниченными возможностями. В Менделеевск Элвин приехал по приглашению прокурора района Ришата Шакирова, у которого 17 февраля был день рождения. «Они дружат, общаются», — поделились с ИА «Татар-информ» в администрации Менделеевского района.

Советник главы Башкортостана по культуре и молодежной политике приехал в Менделеевск после концерта в Лениногорске. «Как тепло меня встретили в менделеевской школе... Давно я не писал на доске. Пожелания на память от меня», — поделился впечатлениями певец в своем Instagram.

Школьники задали Элвину Грею вопросы о его хитах, как он решил стать певцом, личной жизни, творческих планах. Ребятам певец рассказал, что его первая песня вышла в 14 лет, а популярность он обрел в 15. Также от одной из учениц прозвучал вопрос, не сложно ли ему жить с популярностью, когда все узнают на улице. «Быть известным — моя детская мечта, к которой я еще иду», — ответил певец.

Дети вместе с Элвином Греем исполнили хит «Уфтанма», а затем подарили ему на память ложку для меда, которую делали на уроках.