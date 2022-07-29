В Кукморе — валенки, в Елабуге — ярмарка: «Гонка Героев» станет стимулом для Менделеевска

Менделеевск станет первым из малых городов России, который проведет военно-патриотический забег «Гонка Героев», событие состоится 27 августа. Кто примет участие в забеге и как будут встречать гостей, рассказал «Татар-информу» руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

Кто примет участие в забеге «Гонки Героев» и как отметят 55-летие Менделеевска, рассказал руководитель района Радмир Беляев Фото: предоставлено пресс-службой Менделеевска

«Хотим, чтобы каждый гость смог ощутить особую атмосферу города»

— Радмир Ильдарович, Менделеевск скоро отметит 55-летний юбилей. «Гонка Героев» будет одним из мероприятий празднования?

— Совершенно верно, «Гонка Героев» приурочена к юбилею Менделеевска. Будем масштабно праздновать 27 августа. С 9.00 стартует «Гонка Героев», и уже в 15.00 мы наградим победителей. В 16.00 на новом футбольном стадионе, который мы сейчас активно строим, планируем проведение праздничных мероприятий с концертной программой. Основную часть представят пять основных национальностей, которые проживают на нашей территории. Ждем специальных гостей — звезд татарской и российской эстрады. Всех угостим национальными блюдами.

Вечером в День города состоится и салют. Поэтому те, кто приедет на «Гонку Героев», смогут окунуться не только в саму «Гонку», но и посетить разные локации — будут организованы разные активности, конкурсы, аттракционы для детей, развернется полевая кухня с солдатской кашей.

Масштабно праздновать юбилей города в Менделеевске будут 27 августа Фото: предоставлено пресс-службой Менделеевска

Мы хотим, чтобы каждый гость смог ощутить особую атмосферу города. Поэтому мы будем рассказывать про историю Менделеевска, про туристические маршруты. Краеведческий музей представит экспозицию о легендарных личностях этого города — Дмитрии Менделееве, Петре Ушкове, Борисе Пастернаке.

Для размещения гостей города продуман палаточный городок, который расположится недалеко от трассы «Гонки Героев» в Березовой роще — в очень красивом живописном месте на берегу реки Тоймы. Вот такой комплекс мероприятий намечается на 27 августа.

«Мы хотим, чтобы каждый гость смог ощутить особую атмосферу города. Поэтому мы будем рассказывать про историю Менделеевска, про туристические маршруты» Фото: © «Татар-информ»

«Для Менделеевска это имиджевое мероприятие, повод еще раз заявить о себе на федеральном уровне»

— Как вообще возникла идея провести «Гонку» в Менделеевске? В чем будет заключаться ее уникальность в масштабах Российской Федерации?

— Первое, в Менделеевске семь Героев Советского Союза, у нас есть Аллея Героев, мы очень чтим память Великой Отечественной войны. «Гонка Героев» — это все же военно-патриотическое мероприятие, а мы много уделяем внимания воспитанию молодого поколения. Наш фокус внимания сейчас именно на повышении привлекательности территории, на воспитании чувства любви к родной земле, формировании желания развиваться здесь и развивать территорию вокруг.

Второй вопрос — это внедрение спорта в массы и популяризация спорта в целом. Мы сейчас реализуем ряд проектов, создаем спортивные федерации. Нынешний год проходит в Менделеевске под знаком Года спорта. Мы хотим, чтобы доля занимающихся спортом людей росла. И для молодежи, и для взрослых у нас есть проекты, детей активно вовлекаем в дворовый футбол, недавно провели чемпионат, также проводим различные мероприятия, связанные с национальными видами спорта. Спортсмены — целеустремленные амбициозные люди, и именно такими мы видим менделеевцев.

«В Менделеевске семь Героев Советского Союза, у нас есть Аллея Героев, мы очень чтим память Великой Отечественной войны» Фото: © «Татар-информ»

К «Гонке Героев» все участники готовятся заранее. Сейчас, например, участники из разных городов тренируются в парке «Гренада» в Набережных Челнах. Участвовать «на удачу» не получится, надо быть физически подготовленным.

Помимо этого, закамский город Менделеевск удобен для проведения «Гонки» в плане географии. «Гонка Героев» в Казани проходит в Свияжске, однако не всегда всем участникам удобно ехать в Казань. Тем же Набережным Челнам, Нижнекамску лучше приехать в Менделеевск. У нас в агломерации проживают более 1 миллиона человек.

Ну и в целом для Менделеевска это имиджевое мероприятие, повод еще раз заявить о себе на федеральном уровне. Мы знаем, что в Мамадыше проходит SunnyФест, в Кукморе — «Кукморские валенки», в Елабуге — «Спасская ярмарка», а в Менделеевске мы хотим провести «Гонку Героев». Такие мероприятия делают город более узнаваемым, и эти все вещи потом влияют на привлечение инвесторов и экономику.

«Трасса будет очень интересная, протяженная, с большим количеством элементов — это и ров, и брод, нужно будет и переплывать, и перелезать» Фото: vk.com/gonkageroev_mendeleevsk

— Какой будет экстрим-трасса с препятствиями? Ее сложность? Сколько километров? Кто занимался ее разработкой?

— Сама трасса расположится неподалеку от нового стадиона, в нижней части. Мы уже приступили к ее обустройству. Трасса будет очень интересная, протяженная, с большим количеством элементов — это и ров, и брод, нужно будет и переплывать, и перелезать. Длина готовой трассы составит от 8 до 12 километров. Окончательный замер мы еще сделаем.

Трассу создавали москвичи, профессионалы от центрального аппарата «Гонки Героев». Мы помогали делать необходимую планировку, рвы. По сути, это полоса препятствий, на которой тренируют спецназ.

Трасса будет высокого уровня, сбалансированная. Часть оборудования будет привезена в аренду с других «Гонок», другая часть будет изготавливаться по сертификату. Мы используем только сертифицированное оборудование. Делаем всё, чтобы гарантировать безопасность каждого, кто встал на старт.

«Трассу создавали профессионалы от центрального аппарата «Гонки Героев». Мы помогали делать необходимую планировку, рвы» Предоставлено пресс-службой Менделеевска

— Во сколько городу обойдется проведение «Гонок»?

— Город на это не тратит ни копейки, вся «Гонка Героев» проходит за счет спонсорских средств, в том числе благодаря градообразующему предприятию «Аммоний», резидентам ТОСЭР, также участники платят организационные взносы. Из бюджета не было потрачено ни рубля.

— Как продвигается кампания? Сколько участников заявилось на событие?

— Заявки подают корпоративные участники — формируются дивизионы от шести до десяти человек, это в основном предприятия и организации. Есть индивидуальные гости, которые самостоятельно приедут. Если брать общее количество, то на 28 июля зарегистрировано порядка 400 человек. Это не много и не мало. Еще месяц впереди, и мы ожидаем не менее 1,5 тыс. участников.

Очень большой дивизион будет от компании «Аммоний», из особой экономической зоны «Алабуга», а также из Кемерова. Заявились предприятия из Набережных Челнов, достаточно большое количество организаций из Казани, предприятие «Питон Кама» из Екатеринбурга. Основная география пока представлена так: 93% из Татарстана и 7% из других регионов России.

Приглашаем и самих жителей Менделеевска, и района. На днях передали сертификаты на участие молодым ребятам, которые проходят летнюю практику и косят траву на городских улицах. Жители города благодарили ребят за усердие. Мы решили: чем не герои? — и подарили им участие в классном событии.

«По сути, это полоса препятствий, на которой тренируют спецназ. Трасса будет высокого уровня, сбалансированная» Предоставлено пресс-службой Менделеевска

«Сейчас время такое — нужно сплотиться»

— Почему сделан акцент на корпоративную культуру?

— Прежде всего, это сплочение. При совместном прохождении препятствий, тренировок коллектив сплачивается, и это очень серьезно влияет на командообразование. Поэтому я искренне рекомендую всем выставить команды от предприятий и администраций муниципалитетов. Когда коллектив проходит трассу, они уже любят друг друга и готовы выполнять любые задачи, потому что в прохождении трассы очень много моментов, когда нужно поддерживать друг друга и морально, и физически. Команда администрации Менделеевска однозначно примет участие в гонке.

— В одном из своих постов в Telegram-канале вы заметили, что участие в «Гонке Героев» положительно скажется на ее участниках, причем не только в физическом, но и в моральном аспекте. Каких, возможно, внешних и внутренних перемен можно ждать от участников мероприятия?

— Когда приезжают участники из других городов и ты полностью погружаешься в эту атмосферу, то начинаешь задумываться о том, кто ты есть. Поэтому сразу хочется заниматься спортом, общаться с интересными людьми. Всероссийское сообщество приедет в Менделеевск, и наши ребята смогут пообщаться с теми, кто в этой теме активно занят. Это, прежде всего, стимул.

«В «Гонке Героев» свои силы может попробовать любой человек. Главное — верить в себя» Фото: vk.com/gonkageroev_mendeleevsk

В «Гонке Героев» свои силы может попробовать любой человек. Главное — верить в себя. Понятно, что будут профессионалы, которые готовятся занять лидирующие позиции. При этом всем любителям я советую пройти трассу, потому что жизнь должна состоять из ярких моментов. Также слышал от участников предыдущих «Гонок», что во время прохождения препятствий человек находит в себе новые силы и ресурсы. Так что для каждого эта трасса — своеобразный путь к новому себе.

Есть такая фраза Бориса Пастернака: «Человек рождается жить, а не готовиться к жизни». Мне кажется, Пастернак очень мудро отметил: именно для того, чтобы жить, а не готовиться к жизни, каждый человек должен попробовать себя в «Гонке Героев». Это даст веру в себя и свои возможности, а организациям — сплочение. Сейчас время такое — надо сплотиться, объединиться вокруг конкретных задач, и тогда будет результат.

Фото на анонсе: vk.com/gonkageroev_mendeleevsk