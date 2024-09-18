Эксперты РТ: Саммит БРИКС увеличит туристическую привлекательность Казани

К саммиту БРИКС в столице Татарстана завершен ремонт 13 из 22 запланированных гостиниц. Публичные эксперты Татарстана оценили значение предстоящего события для Казани на площадке Экспертного клуба.

«<…> город активно преображается. Двадцать две гостиницы Казани проходят масштабную модернизацию, чтобы соответствовать самым строгим международным стандартам. Обновленные номера, новая мебель, ремонтируемые инженерные коммуникации — всё это делается для того, чтобы обеспечить комфортное проживание гостей саммита. Но и после его завершения эти улучшения останутся для всех туристов, делая Казань еще более привлекательным городом для посещения», — подчеркнула член Общественной палаты РТ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук и заслуженный тренер России Ольга Павлова.

Напомнила она и о комплексном благоустройстве и обновлении инфраструктуры. В фокусе внимания, по ее словам, находитсся освещение: «световые инсталляции на важных объектах, подсветка входных групп зданий». По ее мнению, всё это делает город еще более красивым и привлекательным, особенно в вечернее время. «Казань и так известна своей архитектурой, а с новым освещением она станет еще более волшебной», — убеждена Павлова.

«Для Казани саммит БРИКС — это не первый опыт проведения международных мероприятий. Опыт предыдущих мероприятий позволяет сделать саммит еще более успешным и комфортным для всех участников: от безопасности до организации транспорта и питания. Но главное — это теплое татарское гостеприимство, которое, несомненно, оставит яркие впечатления у всех приезжающих в Казань», — добавила она.

В свою очередь кандидат экономических наук, доцент КФУ Мунир Гафиятуллин назвал саммит БРИКС главным событием года не только для Казани и России, но и для всего мира. Дело в том, что, по его словам, «именно в столице Татарстана объединение увеличится количественно и преобразится качественно».

В связи с этим экономист упомянул, что работы по благоустройству начались заблаговременно, и сослался на положительный опыт Универсиады 2013, мундиаля и других событий, позволивших сформировать качественную городскую инфраструктуру и развить индустрию гостеприимства на очень высоком уровне. «Во многом именно эти факторы предопределили выбор Казани хозяйкой саммита БРИКС», — уверен он.

Еще одной глобальной задачей Гафиятуллин счел размещение гостей, которых ожидается очень много. Задействовать предполагается отели, санатории и гостевые дома — всего 51 объект, 6,5 тыс. номеров. «При этом надо учитывать высокие международные требования по статусу проводимого мероприятия, которые ограничивают количество отелей, подходящих под данную категорию», — напомнил он.

Успешную генеральную репетицию саммита эксперт увидел в V Спортивных играх стран БРИКС, которые прошли с 12 по 23 июня. «Верю, что Казань справиться с самыми серьезными вызовами по организации высоких международных мероприятий. В Татарстане умеют, могут и делают», — заключил он.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в РТ, кандидат юридических наук Ринат Фазылов обратил внимание на то, что столица республики издавна славится своими древними достопримечательностями и традиционным гостеприимством, а также давно стала символом социальной стабильности и межкультурной толерантности.

«Неслучайно именно Казань выбрана местом проведения важнейшего международного события, так как имеет большой опыт проведения мероприятий международного масштаба и располагает всей необходимой инфраструктурой», — пояснил он.

По оценке общественника, предстоящий саммит БРИКС открывает для города «колоссальные дополнительные возможности и даст новый импульс развитию индустрии туризма в Татарстане».

Фазылов уверен, что модернизированные гостиницы создадут дополнительную туристическую привлекательность, а ее рост неизбежно приведет к развитию отраслей-спутников — ресторанного и гостиничного бизнеса, транспортной инфраструктуры, народных промыслов. Это положительно скажется на региональной экономике и качестве жизни населения, позволит создать новые рабочие места.

Депутат Казанской городской Думы, директор сети фитнес-клубов Maximus, вице-президент Федерации тяжелой атлетики РТ Марсель Шарапов отметил, что завершение ремонта гостиниц и обновление инфраструктуры свидетельствует о стремлении города создать комфортные условия для гостей.

«Увеличение числа туристов, как за прошлый год, так и в первом полугодии текущего, говорит о растущем интересе к Казани как к туристическому направлению. Это также может привести к дальнейшему развитию туристической сферы и привлечению новых инвестиций», — обратил он внимание на разворачивающийся параллельно процесс.

«Заявление мэра Ильсура Метшина о том, что улучшенная инфраструктура останется после саммита, подчеркивает долгосрочные выгоды от таких мероприятий. Это не только повысит имидж города, но и создаст новые возможности для бизнеса и местных жителей. В целом подготовка к саммиту БРИКС является важным шагом для Казани в укреплении ее позиций на международной арене и в развитии туристической привлекательности», — резюмировал депутат Казгордумы.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.