В Запорожской области под Энергодаром высадился украинский десант. Об этом заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга, передает РИА Новости.

«Они (украинские военные — прим. Т-и) на данный момент лежат, по ним работает авиация», — поделился Волга своим видением ситуации.

Ранее сегодня ВГА Энергодара заявила о массированном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Рядом с городом расположена Запорожская АЭС, это наиболее крупная и мощная атомная электростанция в Европе. Накануне к ней из Киева выдвинулась миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

UPD (8.49): По информации администрации Энергодара, «по меньшей мере трое мирных жителей погибли, один пострадал». В Telegram-канале ВГА отмечается, что в двух районах города за время обстрела прогремели шесть взрывов, загорелись два детских сада.

Еще в понедельник стало известно о попытках Вооруженных сил Украины перейти в контрнаступление в Николаевской и Херсонской областях. Информацию об атаках тогда же подтвердило Министерство обороны РФ.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Вскоре после ее начала Роскомнадзор потребовал от отечественных СМИ освещать ее ход только на основе данных из российских официальных источников.