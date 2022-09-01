Если бы украинским диверсантам удалось захватить Запорожскую АЭС, они использовали бы миссию МАГАТЭ в качестве живого щита против российских военных. Высадка диверсионной группы и артиллерийские обстрелы станции в день приезда экспертов говорят о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заранее готовился к данной провокации, полагает Минобороны России.

«Именно с завершением подготовки операции по захвату украинскими диверсантами Запорожской АЭС в день приезда экспертов МАГАТЭ была обусловлена отмена визита Рафаэля Гросси на станцию 31 августа, вместо которой прошла его „внеплановая“ встреча с Зеленским», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

В министерстве напомнили, что российским военным удалось сорвать планы Киева и провести визит делегации МАГАТЭ на станцию.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзные силы освободили от националистов ЛНР, а также большую часть территории Донецкой народной республики.