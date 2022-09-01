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Политика
1 сентября 2022  11:37

Российские военные уничтожили высадившийся у Запорожской АЭС десант ВСУ

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Российские военные ликвидировали десант ВСУ, высадившийся возле Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Около 07:00 мск подразделениями российских Вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя», — рассказали в оборонном ведомстве.

Говорится, что российским военным удалось потопить транспорт с десантом ВСУ. 

Также Минобороны подчеркнуло, что несмотря на попытки Киева сорвать приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, российская сторона готова обеспечить безопасность группы экспертов безопасности.

«Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

#спецоперация на Украине
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