Российские военные уничтожили высадившийся у Запорожской АЭС десант ВСУ

Российские военные ликвидировали десант ВСУ, высадившийся возле Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Около 07:00 мск подразделениями российских Вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя», — рассказали в оборонном ведомстве.

Говорится, что российским военным удалось потопить транспорт с десантом ВСУ.

Также Минобороны подчеркнуло, что несмотря на попытки Киева сорвать приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, российская сторона готова обеспечить безопасность группы экспертов безопасности.

«Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.