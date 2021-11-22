Эксперт: «Самоликвидация» коронавируса в Японии связана с высоким уровнем иммунизации

Резкое прекращение распространения дельта-штамма коронавируса на территории Японии может быть связано с высоким уровнем вакцинации среди населения и неукоснительным соблюдением всех ограничительных мер, считает эксперт по биобезопасности Николай Дурманов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Ранее ученые японского университета выдвинули теорию, что дельта-вариант коронавируса мог самоуничтожиться из-за чрезмерного количества мутаций. По их мнению, это могло привести к прекращению роста заболеваемости.

Дурманов обратил внимание, что с этим мнением согласны далеко не все ученые и причиной «исчезновения» штамма мог стать высокий уровень иммунизации, который наблюдается в Японии.

«Версия о генетической самоликвидации штамма „дельта“ не всеми поддерживается. Многие считают, что дело просто в хорошем уровне вакцинации и в дисциплине, которая является неотъемлемой частью японской культуры», — объяснил он.

Специалист также отметил, что в России вряд ли получится достичь такого же уровня дисциплины в плане соблюдения антиковидных мер. По его словам, при текущем уровне вакцинации от коронавируса заявлять, что дельта-штамм также «самоуничтожится» и на территории РФ, рано.

«Конечно, хотелось бы надеяться, что нечто похожее произойдет и в России, но пока такие прогнозы делать рано», — сказал Дурманов.

Он напомнил, что повышение уровня коллективного иммунитета — это все еще самый надежный способ избавиться от коронавирусной инфекции.

«Крайне важно иметь прослойку иммунных людей. Это самая лучшая гарантия, которая может вывести вирус из циркуляции», — подытожил эксперт.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета в 80% в России необходимо привить еще около 20 млн граждан. На совещании с членами Правительства Президент Владимир Путин подчеркнул, что в текущей эпидситуации необходимо нарастить темпы вакцинации для того, чтобы сбить пик заболеваемости коронавирусом.