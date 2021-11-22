Ученые: В Японии дельта-штамм Covid-19 мог самоуничтожиться из-за мутаций

Распространение нового дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Японии могло прекратиться из-за его самоликвидации. Такое предположение высказали исследователи из Университета Ниигаты, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Sankei Shimbun.

Специалисты полагают, что в геноме вируса произошло слишком много мутаций, что привело к изменению в работе ключевого белка nsp14, который отвечает за исправление ошибок в его строении. Из-за этого в процессе воспроизводства дельта-варианта коронавируса произошли сбои, и патоген самоуничтожился.

Последний раз всплеск заболеваемости Covid-19 в Японии фиксировали в июле — начале августа 2021 года во время летних Олимпийских игр в Токио.

В семи префектурах Японии, Ибараки, Тотиги, Гумме, Сидзуоке, Киото, Хего и Фукуоке, 20 августа был введен режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса.

В сентябре эпидемиологическая ситуация улучшилась. Так, 21 ноября было зафиксировано всего 143 новых случая заражения Covid-19, что составляет около 1% от пиковых показателей заболеваемости, которые наблюдались в конце лета.