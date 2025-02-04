Эксперт объяснила нюансы замены водительских прав в 2025 году

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В России в 2025 году продолжает действовать автоматическое продление срока действия водительских прав. Об этом напомнила эксперт по продукту «Штрафы» компании «Передовые Платежные Решения» Галина Андросенко, сообщает издание RuNews24.

Речь идет о водительских удостоверениях, действительных до 31 декабря 2025-го включительно. Они будут продолжать считаться таковыми в течение еще трех лет.

Андросенко также рассказала «Южному Федеральному», что все изменения будут отражены в электронном виде в базе Госавтоинспекции. Поменять права надо будет через три года (этот срок отсчитывается с предыдущей даты окончания действия прав).

Вместе с тем специалист подчеркнула, что не всем водителям окажется доступно автоматическое продление. Под него не попадают автомобилисты, у которых изменились личные данные, а также обладатели удостоверений, на которых есть повреждения.

Поменять права придется и в том случае, если они были потеряны или их украли, если удостоверение было оформлено на основании просроченных документов, а также если у автолюбителя появились медицинские показания, ограничивающие возможность управления машиной.

Несвоевременная замена водительских прав может повлечь за собой штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей и проблемы с оформлением страховки. Помимо прочего, если водителя остановит автоинспектор и обнаружит просрочку, ему может потребоваться заново проходить все этапы получения прав, отметила эксперт.