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Общество 4 февраля 2025 08:02

Россиянам напомнили о главных изменениях ПДД в 2025 году

Ключевые изменения в Правилах дорожного движения, начавшие действовать с начала этого года, касаются сумм и сроков уплаты штрафов. Об этом рассказал член Ассоциации юристов России Никита Тарновский, сообщает Lenta.ru.

«Штрафы подняли на 50%, и, самое главное, теперь нет скидки в половину стоимости штрафа за его быструю оплату. Теперь это 25%, но зато дали дополнительное время — 30 дней вместо 20», — пояснил специалист.

Важным нововведением, по словам юриста, также является возможность регистрации транспортного средства без полиса ОСАГО, которая появится с 1 марта. Об этом давно просили как обычные граждане, так и союзы автолюбителей, добавил он.

Кроме того, напомнил Тарновский, теперь можно снимать автомобиль с учета сразу после его продажи, без какого-то ожидания — направив документ через портал госуслуг. Помимо этого, водительские права можно предъявлять в электронном виде с помощью сервиса «Госуслуги Авто».

Эксперт упомянул и такие новации, как актуализация запрета на сетки, съемные шторки, прочую подобную «псевдотонировку» и контроль исправности ремней безопасности (надрезы недопустимы, ремни «должны полноценно вытягиваться и фиксироваться»).

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#ПДД #штрафы #полезная информация
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