В ГАИ рассказали, как восстановить водительские права

Если у человека украли водительское удостоверение (ВУ), то ему необходимо написать заявление в полицию, а потом подать заявление на восстановление водительского удостоверения. Сделать это можно как в Госавтоинспекции, так и МФЦ или через «Госуслуги». Такую пошаговую инструкцию дали в Госавтоинспекции, пишет «Радио 1».

При этом гражданин должен будет оплатить госпошлину за изготовление ВУ.

Если водителю нужно обновить сроки действия прав и продлить их ещё на 10 лет, то он должен сделать медсправку по форме № 003-В/у.

Получить новые права водитель сможет в удобном для него отделении ГАИ.