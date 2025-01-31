С 1 апреля иностранные права перестанут действовать на территории России

Министерство юстиции напоминает жителям Татарстана, что за управление автомобилем без водительских прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

По данным Министерства, значительное число нарушений, рассматриваемых мировыми судьями, связано с нарушением правил дорожного движения. Ежегодно более 1,7 тыс. человек привлекаются к административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортными средствами.

Напомним, что с 1 апреля иностранные водительские права потеряют свою юридическую силу на территории России у тех, кто получил вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля прошлого года.

До 1 апреля для них предусмотрена упрощенная процедура обмена, не требующая сдачи экзаменов, если их удостоверение еще действует. Однако после указанной даты водителям придется сдать экзамены для получения российских прав.

Те, кто получил вид на жительство или гражданство РФ после 1 апреля прошлого года, обязаны произвести замену своих иностранных прав в течение одного года. Процедура замены предусматривает сдачу экзаменов.

Исключение сделано для граждан Беларуси и России, обладающих белорусскими правами, – они могут продолжать пользоваться этими документами на территории России.